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وزارة العدل تستقبل كوكبة من الموظفين الجدد

19 شباط / فبراير 2020 11:45

وزارة العدل تستقبل كوكبة من الموظفين الجدد
وزارة العدل تستقبل كوكبة من الموظفين الجدد

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العدل الموظفين الجدد المفرزين من قبل ديوان الموظفين العام للعمل في وزارة العدل ومرافقها.

ورحب وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال بالموظفين الجدد، متمنياً لهم مستقبلاً مشرفاً في خدمة وطنهم والحفاظ على الأمانة الوظيفية والنزاهة التي تميز العمل الحكومي بغزة.

وقال وكيل الوزارة، إن استقرار الدول مرتبط ارتباطا جذرياً بسيادة القانون الذي يؤدي بدوره لاستتباب الأمن واستقرار المجتمع، مستعرضاً دور وزارة العدل الذي تقوم به لخدمة المجتمع المحلي، والمهام المناطة بها والتي تجعلها وزارة سيادية يتكامل عملها مع المنظومة العدلية وتربطها بها علاقة تكامل وتعاون مستمر لما فيه مصلحة المواطن.

كما أوضح اختصاصات الوزارة  التي نصت عليها النصوص القانونية وكذلك عرض وحداتها وإداراتها المختلفة وتخصص كل منها في الشقين الإداري والفني.

وفي كلمته بين  مدير عام الشئون الإدارية محمد إبراهيم للموظفين الجدد، أهمية الوظيفة الجديدة،  داعياً الموظفين لاستقبال وظيفتهم الجديدة بروح إيجابية والبحث عن سبل الإبداع والإبداع والابتكار كل في مجاله.

وأكد الشنطي أن الموظفين سيستلمون العمل في أماكن تعاني بها الوزارة من عجز في الكادر البشر مشيراً إلى أنها تحظى بمسئولية كبيرة في العمل، متمنياً منهم أن يكونوا إضافة نوعية للوزارة.

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