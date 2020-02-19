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مدرسة بيت حانون الأساسية للبنات تُكرم طالباتها المتفوقات

19 شباط / فبراير 2020 11:46

مدرسة بيت حانون الأساسية للبنات تُكرم طالباتها المتفوقات
مدرسة بيت حانون الأساسية للبنات تُكرم طالباتها المتفوقات

غزة- الرأي

 احتفت مدرسة بيت حانون الأساسية للبنات، بطالباتها المتفوقات، بحفل مدرسي اتسم بحسن الإدارة والتنظيم المبدع، وحمل عنوان "هامات عالية للأقصى رانية".

 جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، ورئيس بلدية بيت حانون م. محمد نازك الكفارنة، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. اسماعيل البياري، ومديرة المدرسة أ. سعدة حسنين، وأولياء الأمور، والمجتمع المحلي، ومعلمات المدرسة وطالباتها.

ورحبت أ. حسنين بالحضور جميعاً، مهنئةً الطالبات المتفوقات بهذا الإنجاز الذي ما كان ليتحقق لولا العمل بروح الفريق، كما توجهت بالشكر لأولياء الأمور كونهم سنداً وشريكاً لأبنائهم في تحقيق هذا الإنجاز.

و استعرضت أ. حسنين جملة من إنجازات المدرسة خلال الفصل المنصرم على صعيد العملية التعليمية، وحصول طالباتها وطلابها على معدلات عالية، اضافةً لحصولها على مراكز متقدمة في العديد من المسابقات الفنية والأدبية.

وفي كلمته أشاد أ. العرابيد بمدرسة بيت حانون، التي شكلت نموذجاً يحتذى به في تنفيذ واجباتها بتفاني واخلاص، فضلاً عن أبداعها في تنفيذ الاستراتيجيات التربوية الحديثة فمن التعليم الممتع للشراكة مع المجتمع المحلي ولتعليم النشط والمبادرات التربوية المختلفة.

وهنأ أ. العرابيد الطالبات المتفوقين داعياً إياهن لمراكمة هذا الإنجاز في الفصل الدراسي الثاني وتحصيل أعلى الدرجات والتطلع للمستقبل بروح التحدي والإصرار على تحقيق الذات والوصول الى أعلى المراتب.

وتخلل الحفل فقرات فنية شيقة، وفي الختام تم توزيع شهادات التقدير الطالبات المتفوقات، مع أطيب تمنيات الحضور لهم بدوام التوفيق والتفوق.

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