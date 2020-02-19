تعليم شمال غزة ينظم دورة تدريبية بعنوان "القصص الحركية والتمرينات التمثيلية"

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، دورة تدريبية "بعنوان القصص الحركية والتمرينات التمثيلية" لأربعين "40" من معلمي التنشئة الاجتماعية.

جاء ذلك، بحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، المدير الفني أ. موسى شهاب، وإشراف مشرف التربية الرياضية أ. أحمد صالح، وتنفيذ معلم التربية الرياضية أ. ماجد اللبابيدي، في قاعة المكتبة بقسم الإشراف التربوي.

ورحب أ. صالحة بالمشاركين في هذه الدورة، مؤكداً على أهميتها في فتح آفاق جديدة للمعلمين؛ لتطوير الأداء التربوي لديهم، واستخدام أساليب جديدة تعتمد على الحركة والتمثيل الهادف وإحداث المتعة مع الفائدة العلمية المرجوة.

بدوره أوضح أ. شهاب أن استخدام أساليب القصص الحركية والتمثيلية في مادة التنشئة الاجتماعية، يضفي روح التشويق والمتعة على المادة العلمية خاصةً في مجال التاريخ، والأحداث والشخصيات التاريخية، مما يعزز من قدرته المعلم على ايصال المعلومة وتوضيحها، فضلاً عن جسر الهوة بين الطالب والمعلم وكسر الجمود.

ونوه أ. صالح أن هذه الدورة تهدف لإكساب قيم وتغيير اتجاهات الطلاب؛ عن طريق أنشطة رياضية وحركات تمثيلية معينة.