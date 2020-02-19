الشرطة النسائية بخان يونس تختتم حملة للتوعية بمخاطر الأجسام المشبوهة

خان يونس- الرأي

اختتمت الشرطة النسائية بمحافظة خان يونس، حملتها التوعوية من مخاطر مخلفات الحرب والأجسام المشبوهة في "8" مدارس لطالبات المرحلة الثانوية بغرب خان يونس بالاشتراك مع هندسة المتفجرات.

وذكرت الرائد ماجدة العقاد مدير الشرطة النسائية في محافظة خان يونس أن طاقم التدريب المتخصص بالمحاضرات التوعوية اختتم "30" محاضرة توعوية خلال إسبوعين استفاد منها 1270 طالبة ثانوية تقريباً.

وبينت أن تلك المحاضرات تناولت تعريف الطلبة بالأجسام المشبوهة والمخلفات الحربية الغير منفجرة من خلال عرض LCD مُدعم بصور وفيديوات توضح خطورة اللعب بها أو الاقتراب بها.

ولفتت العقاد إلى أنه تم توعية الطالبات بالآثار السلبية لهذه الأجسام المشبوهة وإجراءات الأمن والسلامة في حال العثور على مثل هذه الأجسام، وكذلك التأكيد عليهم بضرورة الاتصال بالشرطة الفلسطينية .