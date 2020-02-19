وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل بعنوان "أهمية العلامات التجارية" برفح

رفح- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني ورشة عمل بعنوان "أهمية العلامات التجارية"، بغرفة تجارة وصناعة رفح.

وتأتي هذه الورشة التي تنظمها دائرة الملكية الفكرية والوكالات التجارية بالإدارة العامة للتجارة والمعابر بالتنسيق مع وحدة التنسيق مع القطاع الخاص بالوزارة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية أصحاب العلامات التجارية والشركات بأهمية العلامات التجارية واستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة.



وشارك في الورشة تامر الزويدي مدير وحدة التنسيق مع القطاع الخاص، محمود أبو حمام رئيس قسم الوكالات التجارية، محمد خالد رئيس قسم حماية العلامات التجارية بالوزارة وعدد من أصحاب الشركات، ووكلاء الملكية الفكرية والمحامين.



وقام خالد، بتعريف العلامات التجارية والملكية الفكرية وأهميتها من حيث دعمها لحقوق الملكية الفكرية، وقيام اقتصاد قوي مبني على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز.



وأشار خالد الي المفهوم العام للعلامات التجارية، والفوائد الأساسية للتاجر والصانع ومقدم الخدمة والمستهلك عند تسجيل العلامة التجارية لحماية المنتج من التعرض لانتهاك حقوق الملكية، وضمان عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج وآخر، وبما يحقق المنافسة الشريفة.



وتطرق الي دور وزارة الاقتصاد الوطني في هذا المجال، وما تقوم به من حملات تفتيشية لإثبات مخالفات التعدي على العلامات التجارية، وإحالتها للجهات القضائية المختصة، داعياً أصحاب الشركات للتأكد من الإجراءات السليمة عند استيراد البضائع.



وفي ختام أعمال الورشة قام المختصون بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة بالإجابة عن كافة استفسارات وتساؤلات أصحاب الشركات ووكلاء الملكية الفكرية المحاميين.