مباحث التموين تُتلف كمية من "المرتديلا" الفاسدة شمال غزة

غزة- الرأي

ضبطت شرطة مباحث تموين محافظة شمال غزة كمية من المرتديلاء الفاسدة، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بفسادها.

وأوضح مدير مباحت تموين الشمال الرائد حسام عرب أن كوادرهم توجهوا برفقة الصحة الي مخزن أحد التاجر وتم التحفظ على الكمية واخد عينات من المنتج وفحصها حيث تبين رسوبها في الفحص المخبري وتقرر اتلاف الكمية البالغة خمسة طن.

يذكر أن مباحث تموين الشمال تقوم بجولات ميدانية وبشكل مستمر على الشركات ومخازن تخزين المواد الغذائية والمصانع والمحلات التجارية بهدف التأكد من صلاحية وسلامة السلع والبضائع والمواد الغذائية.