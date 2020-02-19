" التعليم" تنجز حوسبة " سجلات خريجي معهد المعلمين منذ العام 1975 حتى 1994

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للتعليم الجامعي بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، حوسبة سجلات خريجي معهد المعلمين بغزة منذ افتتاحه في العام 1975 وحتى انتهائه في العام 1994 وتحوله لجامعة الاقصى.

وأوضح مدير عام التعليم الجامعي د خليل حماد، أن هذه الحوسة تأتي في إطار توجه الوزارة لحوسبة البيانات وقواعد المعلومات تحت هدفين رئيسيين وهما تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالجمهور والمراجعين وتجويدها ، و الاحتفاظ بهذا الأرشيف على اعتباره إرثاً تعليمياً مهماً".

من جهته، قال مدير دائرة التصديقات والمعادلات أ.محمد بركات: إن هذه الحوسبة التي قام بها فريق إدارة التعليم الجامعي تمت وفق صورة مهنية دقيقه، لافتاً إلى أن هذا العمل جاء ضمن العمل المستمر لحوسبة وأرشفة كل الوثائق والسجلات التعليمية وضمن حوسبة منظومة التعليم العالي".