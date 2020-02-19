الصحة: إطلاق مشروع حوسبة مراكز رعاية صحة خانيونس

غزة- الرأي

أكد مدير صحة خانيونس د.تميم صقر، إن نظام الحوسبة سيساهم في تعزيز وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك خلال لقاءه مع ممثل مؤسسة pcrf د.انجلو سيتفاني بحضور أ. محمد أبو خضير منسق مشاريع المؤسسة ود. محمد ياغي وم.سالي العيسوي وم. إبراهيم أبودراز من مؤسسة who وم. حسام ابودقة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

و أثنى د.صقر على الجهود التي تبذلها المؤسسات الداعمة لهذه المشاريع التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمراجع في محافظة خانيونس .

كما وناقش المجتمعون المشروع الجديد لحوسبة المراكز الصحية في محافظة خانيونس من الناحية الفنية و الإدارية و الطبية ،الذي من خلاله سيتوفر للطبيب كافة بيانات المريض بشكل كامل ومحوسب مما يساعده في متابعة حالته , وتقديم الخدمة المناسبة له بما ينسجم مع إستراتيجية الوزارة .

واطلع أعضاء الوفد على الاستعدادات الخاصة بخطة الحوسبة الجديدة وآليات التعامل معها و متابعة العمل بها بالتنسيق مع دائرة صحة خانيونس.