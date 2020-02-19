"الأوقاف" تبحث تعاونها مع جمعية الثقافة والفكر الحر

غزة- الرأي

زار وفد وزارة الأوقاف والشئون الدينية مقر جمعية الثقافة والفكر الحر بمحافظة خان يونس، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق المشترك مع الجمعية, وترأس الوفد كل من نائب مدير عام الوعظ د. عبدالله أبو عليان ومدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان, وكان في استقبالهم مديرة الجمعية أ. مريم زقوت.

وتناول اللقاء مناقشة العديد من الملفات والبرامج التي تنفذها الجمعية, وإبراز الموقف الشرعي منها بما ينسجم مع عادات وتقاليد مجتمعنا لما يتمتع به من خصوصية, إلى جانب التعاون في مشروع الإصلاح المجتمعي.

وقدم أبو عليان خلال اللقاء نبذة تعريفية عن وزارة الأوقاف والدور الكبير الذي تقوم به في خدمة الاسلام والمسلمين, مؤكدًا على متانة العلاقة بين وزارة الأوقاف والعديد من المؤسسات الأهلية في تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة التي تعود بالنفع والصلاح على المجتمع.

وأشار الى ضرورة عقد ورش عمل مشتركة بين الطرفين لمناقشة بعض القضايا المهمة والخروج بصيغة اتفاق يتم الوقوف فيها على رأي مشترك ينسجم مع رأي الشرع الحنيف وعادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني.

بدورها أعرب زقوت، عن سعادتها بهذه الزيارة مثمنة في الوقت ذاته كافة الجهود التي تبذلها الأوقاف في تقديم الوعظ والإرشاد للمجتمع, مستعرضةً نقاط الالتقاء بين الوزارة والجمعية, ومعربةً عن أملها في تفعل الدور المشترك مع الأوقاف من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج التي تنسجم مع الواقع الفلسطيني.