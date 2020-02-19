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بمجمع الشفاء الطبي

"الصحة": عمليات التخثر الدموى والجلطات الدماغية بالقسطرة تقلل الوفيات

19 شباط / فبراير 2020 12:09

"الصحة": عمليات التخثر الدموى والجلطات الدماغية بالقسطرة تقلل الوفيات

غزة- الرأي

تمكنت الكوادر الطبية بقسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء الطبي من تحقيق نجاحات توازي المراكز العالمية في البلدان المتقدمة من حيث النجاح والتميز والإبداع في إجراء عمليات القسطرة القلبية.

وأكد د. محمد حبيب استشاري ورئيس قسم القلب والقسطرة بمجمع الشفاء الطبي، أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها داخل قسم القسطرة خلال عام 2019 بلغت “1802” حالة ، منها ” 1427″ حالة قسطرة تشخيصية و” 364″ قسطرة علاجية و”11″ حالة زرع منظم لضربات القلب.
وذكر د.حبيب أن من أبرز العمليات النوعية التى أجريت فى قسم القسطرة القلبية بمجمع الشفاء خلال عام2019، كانت لأربعينى يعاني من جلطة دماغية حادة أدت الى اغلاق الشريان الدماغي الوسطي الايسر وعدم مقدرته على النطق وتحريك اليد اليمنى والساق الأيمن .

وأضاف د. حبيب: "تبين من خلال الاشعة المقطعية والرنين المغناطيسي حدوث جلطة حادة تم تشخيصها في الساعات الأولى ، تقرر على أثرها إجراء قسطرة قلبية عاجلة للمريض و فتح شريان الدماغ الوسطى الايسر بعد انسداده بشكل مفاجئ بسبب تخثر دموي ".
وأشار الى أن عام 2019 شهد نجاح ثلات عمليات قسطرة قلبية وتوسيع شريان الدماغ لمرضى يعانون من جلطات دماغية حادة نتيجة التخثر الدموى وانقاذ حياتهم في أقل من 6 ساعات من بداية الأعراض ، وتتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسين لافتاً الى إنقاذ حياة أربعة أطفال حديثى الولادة من خلال سحب أنبوب مكسور من القلب و الرئتين.
وأوضح أنه تم وضع بروتوكول موحد من قبل إدارة مستشفى الباطنة في مجمع الشفاء الطبي لعلاج الجلطات الدماغية الحادة بواسطة القسطرة يعتمد على العمل الجماعي والمشترك ما بين اقسام الاشعة والمخ والاعصاب والقلب مما يقلل نسبة الوفيات للمرضى الذين يعانون من الجلطة الدماغية الحادة .
ونوه د. حبيب إلي ان قسم القسطرة بمجمع الشفاء الطبي نشر 38 بحثاً طبياً في مجلات علمية دولية خلال عام 2019،ليكون المركز الوحيد على مستوى فلسطين الذى تمكن من نشر أبحاث علمية بهذا العدد فى مجلات دولية .

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