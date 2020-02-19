"الصحة": تنمية القوى البشرية تفتتح البرنامج التدريبي في إعداد مدربين TOT

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية البرنامج التدريبي في إعداد المدربين، بعنوان مدرب محترف معتمد Professional Certified Trainer Program، والذي استهدف 25 كادرا في تخصصات صحية مختلفة في وزارة الصحة وذلك في مقر تنمية القوى البشرية.

من جهته، أكد مدير عام تنمية القوى البشرية د.رامي العبادلة ان هذا البرنامج من البرامج النوعية والهامة التي تقدمها القوى البشرية بهدف زيادة عدد المدربين لتنفيذ دورات فنية وإدارية جديدة ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تأهيل وتطوير قدرات مدربي وزارة الصحة علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين في مجالات عملهم.

بدورها أكدت خبيرة التدريب د.جيهان حلس انه يتناول عدد من المحاور أبرزها التدريب وأساليبه وأهميته ونظرياته، المدرب المحترف، أدوار ومسئوليات، الطرق العملية الفعالة لتحديد الاحتياجات التدريبية، إضافة إلى مهارات العرض والتقديم وأسرارها، وتصميم البيئة التدريبية وكيفية استخدام المعينات التدريبية فضلا عن تطبيق الألعاب التدريبية وآلية تقييم التدريب .

كما وأضافت إلى ان مخرجات البرنامج إعداد وتأهيل المدرب نظرياً وعملياً ليصبح مدرباً مقتدراً ويتمتع بقدرات عالية في مجال التدريب الاحترافي لتنفيذ الحقائب التدريبية التخصصية كل في مجاله.

وتجدر الإشارة إلى ان البرنامج يستمر بواقع 30 ساعة تدريبية وبنهاية البرنامج سيتم عرض مشاريع التخرج امام لجنة من المقيمين.