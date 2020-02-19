بلدية غزة تنجز 90 % من الطاقة البديلة في محطة المعالجة

غزة- الرأي

أنجزت بلدية غزة نحو 90 % من مشروع الطاقة البديلة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المدينة ضمن جهود حل مشكلة العجز في الطاقة الكهربائية وقت الأزمات، والاعتماد على الطاقة البديلة في تشغيل المحطة

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وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي، م. رمزي أهل، أن الأعمال شملت تركيب نحو 3 ألاف لوح من الطاقة الشمسية بقدرة تبلغ نحو 1.2 ميجا وات تكفي لتغطية احتياجات المحطة من الطاقة الكهربائية، وحل مشكلة العجز في الطاقة وقت الأزمات .



وأضاف أن المشروع ينفذ بالتنسيق بين بلدية غزة ومصلحة مياه بلديات الساحل وبتمويل من بنك التنمية الألماني (KFW ) بقيمة إجمالية تبلغ مليون يورو، ومن المتوقع أن يتم إنجازه بالكامل في نهاية الشهر الحالي .



وأوضح أن محطة المعالجة المركزية تعالج نحو( 70 ) ألف كوب من المياه العادمة يومياً، وكانت البلدية تضطر لتشغيل المولدات الكهربائية لتشغيلها في أوقات الأزمات الكهربائية، ويفر مشروع الطاقة البديلة الحالي كميات كبيرة من الكهرباء من خلال الاعتماد على الطاقة البديلة .



وكانت بلدية غزة تضطر لضخ المياه العادمة في البحر بسبب العجز في الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة في أوقات الأزمات، مما يتسبب كان يتسبب في أزمات صحية وبيئية، ومن شأن تشغيل مشروع الطاقة البديلة حل هذا الإشكالية .

