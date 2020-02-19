"الأشغال": تنفذ 35 زيارة ميدانية لمصانع الخرسانة و المختبرات الهندسية

غزة- الرأي

نفذت دائرة المواصفات وضبط الجودة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، 35 زيارة ميدانية لمصانع الخرسانة والأسفلت والأنترلوك والمختبرات الهندسية وشركات الدهان، وذلك للاطلاع على عملهم والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المتعمدة لدى الوزارة .

وقال م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، إن هذه الزيارات الميدانية تقوم بها طواقم المواصفات وضبط الجودة بالوزارة باستمرار وذلك للتأكد من مطابقة العينات المستخدمة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة لدى الوزارة .

وأوضح م. سرحان أن وزارته أصدرت العام الماضي 30 شهادة ضبط جودة للمصانع و6 شهادات للمختبرات الهندسية، مشددا على ضرورة حصول المصانع والمختبرات الهندسية على شهادات ضبط الجودة المعتمدة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان للتمكن من العمل في المشاريع المنفذة .