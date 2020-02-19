تربية الوسطى تناقش استبانة حصر المباني المدرسية التابعة للمديرية

الوسطى- الرأي

ناقش رئيس قسم التخطيط والمعلومات في مديرية التربية والتعليم بالوسطى، رأفت جبر استبانة حصر المباني المدرسية التابعة للمديرية مع رئيس قسم الخارطة المدرسية بالوزارة سالي حنون ، وذلك ضمن الخطط التطويرية لمديرية التربية والتعليم بالوسطى وبهدف الارتقاء بالبيئة المدرسية وتوفير الجو الأمثل للعملية التعليمية.

بحضور رئيس قسم الأبنية والمشاريع بالمديرية م. محمد بشير، وفي بداية اللقاء أشاد جبر بجهود وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير المسيرة التعليمية ودعمها المتواصل للمديريات لتوفير كل ما تحتاجه لتحقيق أفضل الانجازات، وأضاف رئيس قسم التخطيط ان مديرية الوسطى تعمل بكافة طواقمها على تهيئة البيئة التعليمية والمدرسية المناسبة لنجاح المسيرة التعليمية وتطويرها.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور المتعلقة بالأبنية المدرسية، ومنها مناقشة استبانة حصر المباني المدرسية التابعة للمديرية، وبحث احتياجات المديرية من الأبنية المدرسية وأكثر الأماكن حاجة لهذه المباني بهدف الحد من الكثافة الصفية في بعض المدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للعملية التعليمية