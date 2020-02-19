لجنة الجودة بالعدل تستقبل فريق التقييم الخاص بمبادرة أفضل دائرة حكومية

غزة- الرأي

استقبلت لجنة الجودة بوزارة العدل لجنة التقييم الخاصة بمبادرة جائزة التميز لأفضل دائرة حكومية التابعة للادارة العامة لجودة الأداء الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

حيث عقدت الزيارة التقييمية في مقر الوزارة، وقد حضر اللقاء من لجنة التقييم م. عوض المدهون رئيسا وبعضوية كل من م. علي عكيلة وم. شيرين حلس، وكان في اللقاء عن الوزارة اللجنة المٌكلفة بمتابعة الملف في الوزارة برئاسة محي الدين الأسطل مدير عام مكلف الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات وم. إيناس الرنتيسي مدير دائرة التخطيط والتطوير ومحمد إبراهيم الشنطي مدير عام مكلف الشئون الإدارية ومدير عام الرقابة الداخلية د. فهد زيادة.

وفي مستهل اللقاء أكد وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال على أن التوجه الحكومي الحالي يهدف لتحسين جودة العمل والتحول من العمل الكمي نحو العمل النوعي وان الوزارة باتجاه تجويد العمل وفقاً لمبادرات 2019 التي تم اعتماد عدد منها للعام 2020.

وتناول اللقاء مراجعة وتقييم مجموعة من المعايير التي تساعد الوزارة على التميز في أدائها وأعمالها حيث كان من أهم المعايير ( الجودة، التخطيط، الخدمات، التقنية، الموارد البشرية، الموارد المالية والمشاريع، الابتكار، الرقابة والمتابعة، الاصلاح الاداري والمالي والهيكل التنظيمي).

ويتنافس على الجائزة أكتر من 20 دائرة حكومية في هذه المبادرة مما يعزز التنافسية والتميّز بين هذه الدوائر.