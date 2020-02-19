القوى البشرية تختتم دورة الرعاية الاولية للاصابات PTC

غزة- الرأي

اختتمت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية الدورة رقم ” 55 ” في مجال الرعاية الأولية للإصابات والتي استهدفت 20 طبيباً من الأطباء الملتحقين ببرنامج امتياز الطب البشري.

من جهته، تحدث أ.سامي جبر مدير دائرة التخطيط والمنسق والمحاضر في البرنامج، أن هذا البرنامج يأتي ضمن تطوير مهارات الأطباء في مجال الاصابات والطوارئ ، و خلال الدورة يتم إكساب المشاركين التعرف على كيفية فحص المريض المبدئي والتعامل مع حالات الاصابات الطارئة مثل حوادث الطرق وإصابات الحروب ، إضافة إلى كيفية التعامل مع الجهاز التنفسي والجهاز الدوري والتعامل مع حالات النزيف بشكل عملي.

ويحاضر في البرنامج نخبة من المدربين المحليين والعاملين في مجال الإسعاف و الطوارئ والجراحة العامة والتخدير والعناية المركزة.

يذكر أن برنامج الرعاية الأولية للإصابات يتم وفق معايير، حيث يتم إجراء امتحان قبلي وبعدى للمتدربين لتحديد مدى الاستفادة التي يحصل عليها المتدرب من الدورة . ويتخلل البرنامج محاضرات نظرية و محطات تدريبية عملية على دمى تحاكي الواقع، إضافة إلى سيناريوهات لحالات مرضية يتم مناقشتها خلال مجموعات.

وفي ختام الدورة يتم توزيع الشهادات على المتدربين الذين التزموا بالحضور على مدار اليومين.