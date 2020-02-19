تعليم شرق خان يونس يشرع في تقييم المرشحين لجائزة الأمانة العامة

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس بتقييم معلمي ومعلمات مبحث اللغة الانجليزية المرشحين لجائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

جاء ذلك، بحضور مدير التعليم أ. سليمان شعت، مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. ماجد الأغا، وذلك في قاعة التدريب بالمديرية.

وفي كلمته عبر شعت عن ثقته بالمعلمين في مدارس شرق خان يونس، وأن هناك أعدادًا لا بأس بها من ذوي الكفاءات الذين بإمكانهم المنافسة في كافة المسابقات، معربًا عن أمله في حصول المتقدمين في هذه المسابقة على جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مشيدًا بالمبادرات الإبداعية والمشاريع الريادية التي يتقدم بها هؤلاء المعلمون والذين يمثلون مديرية شرق خان يونس في كافة المسابقات، خاصة توظيف الألعاب التربوية، واستراتيجيات التعليم الحديثة وتوظيفها في شرح الدروس.

بدوره أوضح الأغا، أن عملية تقييم المعلمين والمعلمات المرشحين لنيل جائزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستشمل المعلمين في كافة المباحث، مؤكدًا أن هذه المسابقة ستعمل على إذكاء التنافس بين المعلمين لتقديم أفضل خدمة تعليمية لأبنائنا الطلبة، كما أنها تساهم في تطوير العملية التعليمية من كافة جوانبها، مشيرًا إلى أن كل مرشح قدم إنجازاته أمام لجنة التقييم ليتسنى تقييمها وفق المعايير المحددة.