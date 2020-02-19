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مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تحقق انجاز جديد ضمن منصة "ويكليت" العالمية

19 شباط / فبراير 2020 01:44

مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تحقق انجاز جديد ضمن منصة "ويكليت" العالمية
مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تحقق انجاز جديد ضمن منصة

الوسطى- الرأي

 حققت مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى،  انجازاً عالمياً جديداً وهو حصول مجموعة من طالباتها على لقب سفراء لمنصة "ويكليت" العالمية المتخصصة في إنشاء المقالات والدروس التفاعلية، ضمن مبادرة نحو مواطنة رقمية، ويعد ذلك  انجاز جديد يضاف إلى سجل الانجازات المحلية والعالمية التي تزيد من جودة ومتعة التعليم.

 مديرة المدرسة فدوى أبو السبح والتي هنأت الطالبات وقامت بتكريمهن قالت ان هذا الانجاز جاء ثمرة لأشهر من العمل والتدريب على كيفية تفعيل المنصة والتعامل معها، عبر اللقاءات والتدريبات وورش العمل، وأضافت ان مدرسة ممدوح صيدم تسعى لتحسين جودة التعليم وجعله أكثر متعة وسهولة من قبل الطالبات، وشكرت أبو السبح فريق مبادرة نحو مواطنة رقمية على جهودهم الكبيرة وهم المعلمات منيرة النجار ورجاء أبو سالم ومنى الور.

 منسقة مبادرة نحو مواطنة رقمية المعلمة منيرة النجار أوضحت ان تدريب الطالبات وتشجيعهم على تحقيق هذا الانجاز اشتمل على العديد من اللقاءات التدريبية والعملية على المستوى المحلي والدولي عبر السكايب للعديد من المعلمات للتدرب على كيفية استخدام وتفعيل منصة ويكليت العالمية في المنهاج الفلسطيني.

  وحصلت إحدى عشرة طالبة من مدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات على لقب سفير لمنصة ويكليت العالمية، وهن الطالبة ديما مغاري، والطالبة رغد قديح، والطالبة مريم المصري، والطالبة إسلام سالم، والطالبة داليا العويسي، والطالبة أميرة الشافعي، والطالبة شهد جبر، والطالبة مريم ثابت، والطالبة ديما أبو سلطان، والطالبة إيمان عليوة، والطالبة سارة طه

مدرسة ممدوح صيدم بالوسطى تحقق انجاز جديد ضمن منصة 4 (4) 5 (4) 1 (17)
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