هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المريض محمد طقاطقة لـ 8 أيام

الضفة المحتلة – الرأي:

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن محكمة عوفر العسكرية قررت تمديد توقيف المعتقل المريض محمد علي طقاطقة (21 عاماً) من بلدة بيت فجار في بيت لحم، لـ 8 أيام بذريعة استكمال التحقيق.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المعتقل طقاطقة يقبع حالياً بعيادة "سجن الرملة"، ويعاني من فشل كلوي وبحاجة إلى غسيل كلى ثلاث مرات في الأسبوع، وكانت جلسة التمديد قد عقدت دون حضوره نظراً لوضعه الصحي الصعب.

يذكر أن جنود الاحتلال كانوا قد اعتقلوا الشاب طقاقطة قبل حوالي أسبوع، وتعمدوا التنكيل به والاعتداء عليه وضربه على بطنه وظهره بأيديهم وبساطيرهم العسكرية، رغم علمهم أن الأسير مريض بالكلى ووضعه الصحي سيئ للغاية.