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تعليم خان يونس تفتتح معرضاً تراثياً في مدرسة حمد الثانوية للبنين

19 شباط / فبراير 2020 02:08

تعليم خان يونس تفتتح معرضاً تراثياً في مدرسة حمد الثانوية للبنين
تعليم خان يونس تفتتح معرضاً تراثياً في مدرسة حمد الثانوية للبنين

خان يونس- الرأي

افتتح  سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم بخان يونس، امس الثلاثاء، معرضاً تراثياً بعنوان: "تراثنا قضيتنا وهويتنا" في مدرسة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنين.

جاء ذلك، بحضور إسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. كرامي أبو زايد رئيس قسم الشؤون الإدارية، وأ. جمال رمضان مشرف مبحث الدراسات التاريخية، وأ. رمزي قنن مشرف النشاط الكشفي، وأ. محمد أبو شرخ مدير المدرسة، وأ. أحمد بدر نائب المدير، ووفد من جمعية واعد للأسرى ترأسه أ. علاء بارود، وأ. سمية النمروطي مديرة مدرسة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الثانوية للبنات، ووفد من مجلس أولياء أمور مدارس سمو الشيخ حمد، ووفد من حركة الأحرار ترأسه أ. رامي الفرا، ولفيف من المعلمين والمعلمات، وثلة من الطلبة.
وفي كلمته أشاد أ. أبو شتات بجهود كل من ساهم في إقامة هذا المعرض، معرباً عن إعجابه بتنظيم هذا المعرض وترتيب زواياه، وانتقاء المعروضات، موضحاً أن هذا العمل يعمل على ربط الطالب بقضيته ووطنه وأرضه، ويسلط الضور على قضية الأسرى الذين ضحوا بحريتهم فداء للوطن.
ومن ناحيته رحب أ. أبو شرخ بالحضور، وثمن جهود كل من ساهم في إقامة المعرض، وخص بالذكر أ. إسماعيل النمروطي وأ. أحمد الترتوري.
من جانبه أوضح أ. اسماعيل النمروطي المشرف على المعرض، أن هذه الفعالية تأتي ضمن حملة الواجب نحو الله ثم الوطن والآخرين والذات، وشمل العديد من الزوايا المتميزة وهي:  زاوية الأدوات التراثية، وزاوية خاصة بالأسرى بعنوان "أسرانا لن ننساكم"، و زاوية غزة أيام زمان "شملت صور قديمة لمدن قطاع غزة، وزاوية مدن فلسطينية.

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