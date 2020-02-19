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الزراعة تتلف 54 ألف بيضة فقس غير مطابقة للمواصفات

19 شباط / فبراير 2020 02:12

الزراعة تتلف 54 ألف بيضة فقس غير مطابقة للمواصفات
الزراعة تتلف 54 ألف بيضة فقس غير مطابقة للمواصفات

غزة- الرأي

أتلفت مديرية بيطرة غزة بوزارة الزراعة صباح اليوم الأربعاء،  بالتعاون مع مباحث التموين (54)ألف بيضة فقس لاحم مخصب مخالفة لمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة.
وأفادت المديرية أن كمية البيض المذكورة تم إتلافها بعد ثبوث إصابتها مخبريا بالميكو بلازما.

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