الزراعة تتلف 54 ألف بيضة فقس غير مطابقة للمواصفات

أتلفت مديرية بيطرة غزة بوزارة الزراعة صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مباحث التموين (54)ألف بيضة فقس لاحم مخصب مخالفة لمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة.
وأفادت المديرية أن كمية البيض المذكورة تم إتلافها بعد ثبوث إصابتها مخبريا بالميكو بلازما.
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19 شباط / فبراير 2020 02:12
غزة- الرأي
أتلفت مديرية بيطرة غزة بوزارة الزراعة صباح اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مباحث التموين (54)ألف بيضة فقس لاحم مخصب مخالفة لمعاير الجودة المعتمدة من قبل الوزارة.
وأفادت المديرية أن كمية البيض المذكورة تم إتلافها بعد ثبوث إصابتها مخبريا بالميكو بلازما.
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