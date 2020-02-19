وزارة التعليم تنفذ دورة في مجال ” كشف التزييف والتزوير “

غزة- الرأي

اختتم د. علي أبو سعدة مدير دائرة التدريب الإداري والقيادي والعميد خليل قزعاط مدير عام الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية، دورة كشف التزييف والتزوير والتي عقدت بالمعهد بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وقام بالتدريب أ. أيمن أبو عون رئيس قسم الإدارة العامة للأدلة الجنائية و أ. عمر أبو سليمان خبير التزييف والتزوير ، و ثمن العميد قزعاط هذا التعاون مع وزارة التعليم وشكر المعهد الوطني ممثلاً ب د. أبو سعدة، الذي بدوره قدم الشكر الجزيل لهم على تبادل الخبرات الحديثة والقيمة في مجال كشف التزييف في الشهادات والأوراق الثبوتية والتزوير في العملات والمعاملات المالية.

وتمت الدورة لعدد(35) متدرب من رؤساء الأقسام من وزارة التربية والتعليم والمديريات ونفذت عبر(12) ساعة تدريبية.