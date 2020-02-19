تعليم الشمال تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا والشرطة

غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة مع عددٍ من قيادات شرطة بيت حانون، ورئيس بلدية بيت حانون سبل تعزيز التعاون المشترك، وتحدثوا حول نبذ العنف والتحلي بالأخلاق الحميدة، وتبني القيم الإيجابية، والجد والمثابرة في طلب العلم، مع طلاب مدرسة مهدية الشوا الثانوية للبنين.

و حضره رئيس بلدية بيت حانون م. محمد نازك الكفارنة، ومدير العلاقات العامة بالشرطة العقيد إبراهيم سحويل و نائب مدير مركز شرطة بيت حانون المقدم أيمن شبات، ومنسق العلاقات الخارجية بالشرطة المقدم إبراهيم خلة ومسؤول الوعظ والإرشاد الرائد رشيد المصري، ومدير المدرسة أ. إسماعيل مصباح الكفارنة، ومدير العلاقات العامة بالبلدية أ. ياسين أبو عودة، وعدد من ضباط الشرطة، وعدد من العاملين في البلدية، ومعلمي المدرسة وطلابها.

ورحب مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، بالحضور، مثمناً هذه اللفتة من الشرطة، والبلدية، داعياً لتوسيع رقعة التعاون المشترك بين التعليم ومؤسسات المجتمع في بيت حانون؛ لتحقيق أقصى مستويات التنمية للمجتمع المحلي في مختلف المجالات.

كما حث أ. العرابيد الطلاب على الانضباط بالعملية التعليمية، والمواظبة على المذاكرة، والالتزام بالأخلاق الإسلامية الحسنة، لافتاً لأن العلم الذي لا يتحلى بالخُلق لا يعود على صاحبه إلا بخيبة الأمل والنهايات السيئة.

وتحدث م. الكفارنة عن نبذ العنف عبر تفريغ الطاقة الزائدة بالطرق السليمة مثل :الرياضة، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية المفيدة، فضلاً عن أداء العبادات، مما يعود على صاحبها والمجتمع بكل خير.

بدوره، ألقى العقيد إبراهيم سحويل كلمة الشرطة التي تضمنت العديد من الإرشادات الأمنية المفيدة للطلاب، مشيراً لاستعداد الشرطة للمساهمة في حل أي اشكالية قد تواجه المعلم أو الطالب؛ باعتبارهم اخواننا وأبنائنا.

وفي الختام تباحث المشاركون في سبل التعاون المشترك؛ لتحقيق أقصى فائدة للمواطن في قطاعات التعليم والأمن والخدمات المحلية.