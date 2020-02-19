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تفقد مخازن المديرية وأثاث المدارس..

تعليم شمال غزة يستقبل وفداً من الإدارة العامة للوازم

19 شباط / فبراير 2020 02:23

تعليم شمال غزة يستقبل وفداً من الإدارة العامة للوازم
تعليم شمال غزة يستقبل وفداً من الإدارة العامة للوازم

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، وبحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، و المدير الفني أ. موسى شهاب، ورئيس قسم اللوازم والخدمات أ. أحمد الشمباري، وفداً من الإدارة العامة للوازم بوزارة التربية والتعليم، ضم مدير دائرة المستودعات أ. ناصر الدلو، ورئيس قسم المتابعة أ. عبد اللطيف الحلبي، ورئيس قسم صيانة الأثاث هشام السويسي وتهدف الزيارة لتفقد سير العمل في قسم اللوازم، وتفقد أثاث المدارس من خلال جولة ميدانية.

ورحب أ. العرابيد بالوفد، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة لمتابعة العمل في قسم اللوازم، وتفقد أثاث المدارس للوقوف على احتياجات المديرية ولوازمها والعمل على توفيرها.

بدوره أثنى أ. الدلو على سير العمل في قسم اللوازم بمديرية شمال غزة، مؤكداً على كفاءة العاملين فيه، ووعد بتوفير كآفة الاحتياجات واللوازم للقسم؛ بحسب الإمكانات المتوفرة.

 ورافق أ. الشمباري، الوفد في جولة تفقدية لمخزن المديرية، حيث قام الوفد بأخذ عينات من المخزن وفحصها واطلع على ملفات القسم، واليات العمل فيه.

كما أجرى أ. السويسي جولة ميدانية للعديد من المدارس؛ للوقوف عن كثب على حالة الأثاث المدرسي، والاستماع للعاملين في الميدان، والتعرف على احتياجاتهم وتوفيرها.

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