مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات تفتتح مكتبتها بحلتها الجديدة

غزة- الرأي

افتتحت مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات مكتبتها بحلتها الجديدة وذلك في اطار تطوير العملية التعليمية وإثراء الطالبات بالمعارف والكتب وثروة العلم بحضور د.عبدالقادر أبوعلي مدير التربية والتعليم، أ.أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين في المديرية اضافة الى مديرة المدرسة أ.سائدة العمري ولفيف من معلمات المدرسة.

وفي كلمته شكر مدير التعليم مدرسة زهرة المدائن على هذا التميز والابداع الذي عودتنا عليه مدرسة زهرة المدائن، مشيرا الى أهمية المكتبة ودورها في إثراء الطالبات بالمعارف العلمية والثقافية الذي يساعد في رفع تحصيلهم العلمي ويرتقي بالمدرسة وطالباتها الى المستوى المنشود.

وأثنى على جهود مديرة المدرسة وطاقمها ومعلمتها المتميزات والمبدعات والذي انعكس بدوره على طالبات زهرة المدائن.

كما وقال د.أبو علي اننا نأمل أن نرى طالبات زهرة المدائن على منصات التتويج في الثانوية العامة للعام 2020 كما عودونا في كل عام.

واكد مدير التعليم ان المديرية تسعى بكل جهودها لتذليل كافة الصعبات من أجل الارتقاء بالمسيرة التعليمية وبالطالب الفلسطيني على وجه الخصوص.

وفي ذات السياق شكر د.أبوعلي المربية الفاضلة أ.باسمة الثلاثيني التي وصلت للسن القانوني للتقاعد، على ما بذلته خدمة للاجيال المتلاحقة وعطاءها المتميز وقدم لها شهادة الوفاء والعطاء من المديرية.

ومن جانبها شكرت مديرة المدرسة المديرية على حضورها وما تقدمه من دعم ومجهودات للارتقاء بالمدارس.

وقدمت العمري الثناء على طالبات المكتبة وامينة المكتبة وجميع المعلمات في المدرسة وما بذلوه من جهود وعطاء للخروج بجمالية المكتبة بحلتها الجديدة ومتابعتهم لكافة الامور الادارية والفنية.

كما وقدمت ادارة المدرسة درع الوفاء والعطاء للمربية الثلاثيني وشكرتها على عطائها خدمة للمسيرة التعليمية وسط أجواء مليئة بالفرحة والسرور.

هذا و قامت طالبات مدرسة زهرة المدائن بعمل وبرمجة تطبيق للجوال يحتوى على جميع الكتب الموجودة داخل مكتبة المدرسة لمساعدة الطالبات على الاطلاع على جميع الكتب في أي وقت.

وخلال الافتتاح عرضت الطالبات انجازات صديقات المكتبة من فيديوهات و رسومات وعروضات الكترونية ومكتوبة، والتي أبدى الحضور اعجابهم الشديد بهذه الفقرات.

وقدمت الطالبات العديد من الفقرات الشعرية والثقافية الرائعة.

وفي الختام كرمت المدرسة الثلة المتميزة من المعلمات والطالبات تقديرا لجهودهم التي بذلوها في جميع المسابقات الثقافية والرياضية والدينية والدروس التوضيحية والمبادرات العلمية.