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مدير التعليم في شمال غزة يلتقي رئيس المنطقة الشمالية في "الأونروا"

19 شباط / فبراير 2020 02:27

مدير التعليم في شمال غزة يلتقي رئيس المنطقة الشمالية في "الأونروا"
مدير التعليم في شمال غزة يلتقي رئيس المنطقة الشمالية في

غزة- الرأي

التقى مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، برئيس منطقة الشمال التعليمية بوكالة الغوث الدولية "الأونروا" أ. سهيل المشهراوي.

جاؤ ذلك، بحضور نائب رئيس المنطقة أ. عماد عوكل، ومدير منطقة جباليا التعليمية أ. عيسى أبو سلمية، ومديرة منطقة بيت حانون وبيت لاهيا التعليمية أ. فاطمة عيطة، و مدير التعليم المهني بالوزارة أ. سعيد جاد الحق، والمدير الإداري أ. جواد صالحة، والمدير الفني أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التخطيط أ. نعيم خضر، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، ورئيس شعبة التخطيط م. إبراهيم الشلفوح.

وكان اللقاء في مكتب رئيس منطقة الشمال التعليمية، في مدرسة حلب بمنطقة الشيخ زايد.

ورحب أ. المشهراوي بهذه الزيارة، مؤكداً على العلاقة التكاملية بين التعليم الحكومي والأونروا، ووحدة الهدف بين الطرفين؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المجتمع الفلسطيني.

بدوره أوضح أ. العرابيد أن هذه الزيارة تهدف لتبادل الخبرات وناقش العديد من القضايا التعليمية المشتركة، وتعزيز سبل التعاون بين الطرفين.

هذا وناقش اللقاء تشكيل خلية تربوية مشتركة؛ لمناقشة مستقبل التعليم في الوكالة والحكومة على حد سواء، والعمل على خلق بيئة تعليمية تواكب الحداثة والتطور، كذلك تمت مناقشة حاجة التعليم لمدارس جديدة للحد من الكثافة الصفية، وتم الاتفاق على تكرار اللقاءات والتنسيق على كآفة المستويات، وتنفيذ ورش عمل، ودورات، لتطوير خبرات الطرفين لما يصب في خدمة العملية التعليمية في شمال غزة.

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