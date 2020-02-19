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مدرسة بلقيس اليمن الثانوية تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم الحياتية

19 شباط / فبراير 2020 02:28

مدرسة بلقيس اليمن الثانوية تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم الحياتية
مدرسة بلقيس اليمن الثانوية تُنفذ درساً توضيحياً في مبحث العلوم الحياتية

غزة- الرأي

نفذت مدرسة بلقيس اليمن الثانوية درساً توضيحياً متميزاً في مبحث العلوم الحياتية للصف الثاني عشر علمي، بعنوان "آلية نبض القلب وتخطيطه"، بحضور د.جمال الفليت مدير الدائرة الإدارية وأ.فلاح الترك رئيس قسم الإشراف، وأ.مرام الأسطل مشرف مبحث الأحياء في المديرية وأ.ناريمان وشاح مديرة المدرسة وأ.رغدة ملكة مُعدة ومنفذة الدرس، إلى جانب عدد من معلمات المبحث بمدارس المديرية.

وفي كلمته تحدث د.الفليت عن أهمية الدروس التوضيحية في تبادل الخبرات بين المعلمين، والنهوض بالعملية التعليمية من خلال توظيف استراتيجيات التعلم النشط في تدريس المنهاج وتسهيل وصول المعلومات للطلبة، وأشاد د.الفليت بأداء المعلمة المنفذة للدرس، مثمناً جهود إدارة المدرسة.

من ناحيتها رحبت أ.ناريمان وشاح بالحضور، وثمنت جهود المشرفة التربوية أ.مرام الأسطل والمعلمة رغدة ملكة، وكل من ساهم في إنجاح فعاليات الدرس موضحةً أن هذا الدرس من الدروس المتميزة التي نفذتها مدرسة بلقيس اليمن.

و استخدمت المعلمة العديد من الوسائل التعليمية المتميزة باستخدام استراتيجية التعلم النشط واستراتيجية المناقشة والحوار ولوحات جدارية متعددة.

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