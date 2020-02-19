تعليم خانيونس يشرع بتقييم معلمي مبحث العلوم المرشحين للتميز‏.

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء، بتقييم معلمي ومعلمات مبحث العلوم المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري مشرفة مبحث الكيمياء، وأ. شعبان صافي مشرف الفيزياء، أ. خالد أبو ارجيلة مشرف الاحياء، ونخبة من معلمي ومعلمات المبحث.

وافتتح أ. أبو شتات اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وثمن فيها جهود المعلم الفلسطيني في تنشئة الأجيال، مؤكداً أن المعلم الفلسطيني هو المصنع الحقيقي لقادة الأمة، منوهاً إلى أن المعلم يجتهد في تقديم الأفضل على الرغم من كل التحديات التي تواجهه، منوهاً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها تنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية على مستوى المديرية أو الوزارة، وتوظيف الألعاب التربوية، وتوظيف استراتيجيات تدريس حديثة وإعداد مواد إثرائية ووحدات دراسية محوسبة وتوظيفها في شرح الدروس، وغيرها.

هذا وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.

تجدر الإشارة إلى أن المعلمين والمعلمات المرشحين هم: سلام معمر من مدرسة بيت المقدس للبنات، وسها الجبور من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، ومحمد عوض مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، ولبنى أبو عودة مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، وحمدان الاغا من مدرسة محمد النجار الثانوية للبنين، ورشا النبريص من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، وغسان الصالحي من مدرسة عبد الله صيام للبنين، ومي الديني من مدرسة سمو حمد للبنات، ودعاء الشنطي من مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات