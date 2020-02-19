وكالة الرأي الفلسطينية مدير التعليم في شمال غزة يلتقي رئيس المنطقة الشمالية في "الأونروا" وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات تفتتح مكتبتها بحلتها الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يستقبل وفداً من الإدارة العامة للوازم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تعزز تعاونها مع بلدية بيت لاهيا والشرطة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تنفذ دورة في مجال " كشف التزييف والتزوير " وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تعقد ورشة عمل للمستفيدين من مشروع(mab) وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتلف 54 ألف بيضة فقس غير مطابقة للمواصفات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس تفتتح معرضاً تراثياً في مدرسة حمد الثانوية للبنين وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى يواجهون مرحلة خطيرة جرّاء إجراءات التضييق الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: تمديد توقيف المعتقل المريض محمد طقاطقة لـ 8 أيام
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم خانيونس يشرع بتقييم معلمي مبحث العلوم المرشحين للتميز‏

19 شباط / فبراير 2020 02:32

تعليم خانيونس يشرع بتقييم معلمي مبحث العلوم المرشحين للتميز‏.
تعليم خانيونس يشرع بتقييم معلمي مبحث العلوم المرشحين للتميز‏.

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأربعاء،  بتقييم معلمي ومعلمات مبحث العلوم المرشحين لجوائز الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بحضور: أ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري مشرفة مبحث الكيمياء، وأ. شعبان صافي مشرف الفيزياء، أ. خالد أبو ارجيلة مشرف الاحياء، ونخبة من معلمي ومعلمات المبحث.
وافتتح أ. أبو شتات اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالحضور، وثمن فيها جهود المعلم الفلسطيني في تنشئة الأجيال، مؤكداً أن المعلم الفلسطيني هو المصنع الحقيقي لقادة الأمة، منوهاً إلى أن المعلم يجتهد في تقديم الأفضل على الرغم من كل التحديات التي تواجهه، منوهاً إلى أن هناك عدداً من المعايير الخاصة بالترشح للجوائز، منها تنفيذ مبادرات إبداعية ومشاريع ريادية على مستوى المديرية أو الوزارة، وتوظيف الألعاب التربوية، وتوظيف استراتيجيات تدريس حديثة وإعداد مواد إثرائية ووحدات دراسية محوسبة وتوظيفها في شرح الدروس، وغيرها.
هذا وعرض كل مرشح إنجازاته حتى يتسنى للمقيِّمين تقييمهم وفق المعايير المدرجة.
تجدر الإشارة إلى أن المعلمين والمعلمات المرشحين هم: سلام معمر من مدرسة بيت المقدس للبنات، وسها الجبور من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، ومحمد عوض مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين، ولبنى أبو عودة مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، وحمدان الاغا من مدرسة محمد النجار الثانوية للبنين، ورشا النبريص من مدرسة خان يونس الثانوية للبنات، وغسان الصالحي من مدرسة عبد الله صيام للبنين، ومي الديني من مدرسة سمو حمد للبنات، ودعاء الشنطي من مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنات 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟