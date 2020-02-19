"العدل " تبحث سُبُل التعاون المشترك مع مراكز الإصلاح والتأهيل

غزة- الرأي

بحثت وزارة العدل تطوير آلية التعاون، مع مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يتعلق بصلاحيات منح الإجازات البيتية لنزلاء هذه المراكز، وتوضيح تام للصلاحيات في هذا الأمر.

جاء ذلك، خلال زيارة، وفد من وزارة العدل برئاسة وكيل الوزارة المستشار د. محمد النحال و أ. احمد الكحلوت مدير عام وحدة حقوق الانسان بوزارة العدل و أ. أشرف المغاري رئيس قسم التفتيش على السجون بوزارة العدل، وأ. مطر العجلة مدير العلاقات العامة بوزارة العدل المديرية العامة، لمراكز الإصلاح والتأهيل، لبحث سُبل التعاون المشترك ومناقشة واقع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من الناحية القانونية والصحية

وكان في استقبال الوفد الزائر مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل العميد علاء الهندي والمقدم وائل الحسني والمقدم وائل الحسني مدير مركز الكتيبة والمقدم أكرم عويضة مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام عدد من مدراء المديرية.

ورحب العميد علاء الهندي بوكيل وزارة العدل د. محمد النحال، موضحًا استعداده التام لتذليل أي عقبات تعترض العلاقة بين الجانبين، مستدركًا "إن العلاقة بين المديرية ووزارة العدل علاقة قائمة على أسس من التفاهم والتعاون الدائم".

وأكد المجتمعون على استمرارية التواصل فيما بينهم وتذليل كافة العقبات.

في سياق ذلك قامت وزارة العدل بتسليم الإدارة العامة لمراكز الاصلاح عدد 100 فرشة.