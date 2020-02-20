الطقس: أجواء باردة وفرصة لسقوط أمطار

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياُ الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا الى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياُ وبارداً الى شديد البرودة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الجمعة صافيا الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا، وخلال ساعات الليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي وتسقط الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وأضافت ان الجو يكون يوم السبت المقبل، غائماً وباردا الى شديدة البرودة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الامطار على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وأشارت إلى أن الجو يستمر يوم الأحد غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة وتسقط امطار متفرقة على معظم المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات، تدني مدى الرؤية الافقية.