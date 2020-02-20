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بينهم سيدة وقيادي بحماس

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة

20 شباط / فبراير 2020 08:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، عشرة مواطنين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة بينهم سيدة وقيادي في حركة حماس.

وقال نادي الأسير إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من القدس وبلداتها وهم: وديع عليان، ومحمد زكريا عليان من بلدة العيساوية وهما أسيران سابقان، وعبد الله حسين العباسي من بلدة سلوان، بالإضافة إلى أحمد صالح إبراهيم أبو سميحة من بلدة عناتا، وعلي بهيج بصه من العيزرية.

ومن الخليل اعتقل الاحتلال السيدة ريماح محمد سلطان ( 25 عاماً) وهي أم لطفل يبلغ من العمر عام ونصف، فيما جرى اعتقال لشقيقين من بلدة بيت ريما قضاء رام الله وهما: آدم الريماوي، وشقيقه أمجد.

يُضاف إلى المعتقلين القيادي في حركة حماس والأسير المحرر رأفت جميل عبد الرحمن ناصيف (54 عاماً) من طولكرم، ورامز نادر أبو فارس (22 عاماً) من بلدة ديراستيا قضاء سلفيت.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أمس ستة مواطنين على الأقل من الضفة، بينهم أربعة فتية من القدس والخليل وبيت لحم.

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