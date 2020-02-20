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صور مسربة لهاتف TCL الجديد بشاشة قابلة للسحب

20 شباط / فبراير 2020 08:26

صور مسربة لهاتف TCL الجديد بشاشة قابلة للسحب
صور مسربة لهاتف TCL الجديد بشاشة قابلة للسحب

تقوم TCL بإنشاء نموذج أولي لهاتف يحتوي على شاشة قابلة للانزلاق، وستكشف الشركة، التي صنعت أيضاً هواتف ذات مفهوم قابل للطي، عن تصميمها الجديد كبديل للهواتف القابلة للطي مثل Galaxy Z Flip و Motorola Razr.

استناداً إلى الصور التي حصل عليها موقع CNET، يبدو تصميم الهاتف وكأنه هاتف قياسي، ثم يتم تحويله إلى جهاز لوحي بعد سحب الشاشة. إنه تصميم جديد تخطط TCL للتباهي به في مؤتمر Mobile World Congress هذا الشهر.


ويستخدم تصميم هاتف TCL الجديد شاشة واحدة متصلة، مع شاشات منحنية على الجانبين. بين مركز الهاتف والكاميرا المزدوجة المواجهة للجهة الأمامية على طول الجانب الأيمن، هناك انكسار في الهيكل، حيث يمكن للمستخدم سحب الشاشة إلى الخارج. ومن الخلف، سيكون للجزء الممتد دعامة لدعم الشاشة.



تصميم الشاشة المنزلق أمر مثير للاهتمام لأنه يحقق نفس الهدف المتمثل في الحصول على هاتف نموذجي بشاشة واسعة تشبه شاشة الجهاز اللوحي، دون الحاجة لثني الجهاز، هذا قد يسمح لوجود بطارية واحدة أكثر فاعلية، ويمكن أن يحل مشكلة تآكل مفصلات الهاتف القابل للطي.



ومن غير المعروف ما هي إيجابيات وسلبيات التصميم الجديد، أو ما هي المواد المستخدمة في تصنيع غطاء الشاشة، بحسب ما ورد في موقع "سي نت" الإلكتروني.

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