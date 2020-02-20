هلال القدس يفقد محاميد 4 أسابيع

أعلن نادي هلال القدس اليوم الأربعاء، أنَّ مهاجم الفريق فايق محاميد، سيبتعد عن الملاعب 4 أسابيع بعد إصابته بتمزق في عضلة الساق.

وخرج المهاجم محاميد، مصابًا خلال لقاء مؤسسة البيرة الأخير الذي انتهى بالتعادل السلبي؛ حيث شعر اللاعب بشد عضلي، وطلب من الجهاز الفني استبداله.

وسجل محاميد، الذي انضم للفريق الشهر الماضي، هدفًا مع فريقه في شباك العهد اللبناني، بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، في اللقاء الذي انتهى بخسارة الهلال (1-2).

ومن المقرر أن يغيب محاميد عن المواجهة المقبلة المرتقبة والقوية لفريق هلال القدس أمام الجيش السوري في الجولة الثانية، المقررة في العاصمة الأردنية عمان يوم 24 شباط/فبراير الحالي.

ويعاني الهلال من أكثر من إصابة لعدد من عناصره، إضافة لاستمرار منع الاحتلال الصهيوني للاعبيه إبراهيم الحبيبي، وجلال أبو يوسف من دخول الضفة الغربية، حيث ما زال الاثنان ينتظران في العاصمة الأردنية عمان.