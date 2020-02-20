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لوس أنجلوس جالاكسي يقطع الخطوة الأولى صوب ميسي

20 شباط / فبراير 2020 08:39

لوس أنجلوس جالاكسي يقطع الخطوة الأولى صوب ميسي
لوس أنجلوس جالاكسي يقطع الخطوة الأولى صوب ميسي

يسعى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي لإحداث مفاجأة مدوية، بضم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة بعد نهاية الموسم الجاري.
وينتهي عقد ميسي (32 عامًا) مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، في الوقت الذي يملك فيه بندا يمنحه أحقية الرحيل في نهاية الموسم الحالي، دون دفع أي مقابل للنادي.
ونقلت صحيفة "ماركا" عن البرنامج الإذاعي "راديو كونتيننتال" الأرجنتيني، أن جييرمو باروس شيلوتو، المدير الفني للوس أنجلوس جالاكسي، مهتم بالتعاقد مع ميسي، خاصة بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش، الذي غادر النادي وانضم إلى ميلان.
وأشار التقرير إلى أن المدرب الأرجنتيني تحدث مع خورخي ميسي، والد قائد برشلونة، لمعرفة ما إذا كان ابنه سيهتم باللعب في دوري المحترفين الأمريكي أم لا.
وحتى الآن لا يوجد أي تطور ملموس فيما يخص مستقبل ميسي مع برشلونة، وهو ما دفع لوس أنجلوس جالاكسي للتحرك نحو خطف "البرغوث".

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