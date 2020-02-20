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نيمار يعزز تفوقه على رونالدو ورونالدينيو

20 شباط / فبراير 2020 08:41

نيمار يعزز تفوقه على رونالدو ورونالدينيو
نيمار يعزز تفوقه على رونالدو ورونالدينيو

عزز نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، تفوقه على أساطير البرازيل في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
فقد سجل نيمار هدفا، أول من أمس ، خلال الهزيمة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند (1-2)، في ذهاب دور الـ16 للبطولة القارية، رافعا رصيده إلى هدفين فقط في تشامبيونز ليج هذا الموسم.
لكن شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أبرزت أن نيمار وصلت حصيلته الإجمالية إلى 34 هدفا في دوري الأبطال، سواء بقميص بي إس جي أو برشلونة.
ولفتت إلى أن نيمار أحرز في هذه البطولة، أكثر من مجموع ما سجله مواطناه، رونالدو الظاهرة (14 هدفا)، ورونالدينيو (18 هدفا).
يذكر أن نيمار أحرز لقب دوري الأبطال مع البارسا، عام 2015، وسبقه رونالدينيو مع نفس الفريق في 2006، بينما عجز رونالدو عن التتويج بالكأس ذات الأذنين طوال مسيرته.

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