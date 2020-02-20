ضفدع داخل ثمرة فلفل يثير فضول العالم

أصيب زوجان بالدهشة عندما كانا يعدان الطعام ليكتشفا أمراً مفاجئاً داخل أحد الخضار التي اشتراها من أحد المتاجر، حيث وجدا داخل حبة الفلفل ضفدع أخضر على قيد الحياة ولكن الغريب في الأمر أن حبة الفلفل تلك لم تكن متشققة أو مثقوبة كانت بحالة جيدة بالكامل فيما جلس الضفدع داخلها.

“نيكول غانيون و جيرارد بلاكبيران” الزوجان اللذان عثرا على الضفدع اتجها حالاً الى مختصون لفحص الأغذية من أجل أن يكشفوا سر هذه الظاهرة الغريبة ومع أنّ وجود حشرات صغيرة داخل الخضار والفاكهة هو أمر بدهي و معتاد ولكنّ وجود ضفدع بحجم كبير دون تركه لأي أثر لثقبٍ داخل الفلفل هو أمر عجيب لا سيما أنه بقي على قيد الحياة.

ويقول المختصون أن الضفدع بصحة جيدة و لم يصب بأي أذى حتى بعد تقطيع الزوجان للفلفل باستخدام السكين و بعد أن شاهدا هذه الظاهرة الغريبة قاما بإبلاغ المتجر الذي احضروا منه الفلفل ليبلغ الهيئات المختصة في وزارة الزراعة بإقليم الكيبيك.

وبعد أن سلّم الزوجان الفلفل والضفدع للجهات المختصة أقدموا على قتله لتشريحه حتى يتمكنوا من معرفة سبب تواجده داخل حبة الفلفل و ليعلموا كيف دخل حيوانٌ برمائي الى هنا دون ترك دليل واحد و أرادوا أن يعلموا اذا ما كان في كندا ؟ ام انه كان في مكان المنتج الاصلي هندراوس و في النهاية قالوا بأنه ضفدع من نوع “ضفادع الأشجار” .

و تعددت الإحتمالات بشأنه فالبعض قال أنه لربما أن أم هجذا الضفدع وضعت بيضته داخل زهرة قبل ان تتشكل لتصبح فلفل إلا ان نمو الضفدع أسرع من نمو الثمرة وهذا ما جعل الأمر مستحيلاً تقريباً .

ومن الممكن أن الزوجان اختلقا هذه الحكاية ليكسبا الشهرة عبر الانترنت وليشغلوا وسائل الإعلام بهم و تبقى هذه مجرد فرضية لا غير حتى يظهر بيان فحص الأغذية الكندية.