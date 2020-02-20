أفاعي في وسط أحد الشوارع البريطانية

وجدت السلطات البريطانية ستة عشر أفعى في وسط الطريق في أحد الشوارع وكان بعد أيام قليلة من حدوث حادثة مشابهة في المكان ذاته.

وكشفت السلطات البريطانية أن الأفاعي المهجورة كانت خارج محطة إطفاء الحرائق في مدينة “ساندرلاند” .

وأشارت السلطات البريطانية أنها ليست أول مرة يعثرون بها على أفاعي في الشارع فكانت المرة الثانية وكانت الأفاعي موجودة داخل غطاء وسادة أما الحادثة الأولى كانت قبلها بأيام قليلة.

ولم يعلم أحد حتى الآن سر هذه الأفاعي المتروكة في منتصف الشارع , وسرعان ما تم نقل الأفاعي من قبل جمعيات الملكية لحقوق الحيوان في إنجلترا وهناك وضعت جميع الأفاعي عند الأطباء البيطريين.

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وتم إنقاذ الأفاعي من قبل الجمعية الملكية لحقوق الحيوانات في إنجلترا، وتم نقلهم إلى الأطباء البيطريين.

وفي الجمعية قالت المسؤولة “هايدي كليفر”لم أستطع أن أصدق ذلك عندما جاءت المكالمة لأقول إنه كان هناك المزيد من الأفاعي الموجودة في نفس المكان بالضبط. لقد تركت هذه الأفاعي داخل غطاء الوسادة، لذا من حسن الحظ أنهم لم ينتهي بهم المطاف في مكب النفايات ومن المقلق حقا الاعتقاد بأن شخصا ما كان لديه حوالي 30 من الأفاعي أو أكثر، قرروا التخلي عنها بهذه الطريقة القاسية. كنا في خضم العاصفة دينيس في عطلة نهاية الأسبوع عندما تركت هذه الأفاعي، التي تحتاج إلى الحرارة والضوء من أجل البقاء”.

وقال الأطباء أن الأفاعي غير قادرة على إنتاج حرارة جسمها، لذا تعتمد على بيئتها المحيطة للحفاظ على درجة حرارتها.