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وفاة أصغر مصابة في الشيخوخة المبكرة

20 شباط / فبراير 2020 08:53

وفاة أصغر مصابة في الشيخوخة المبكرة
وفاة أصغر مصابة في الشيخوخة المبكرة

سجل لأول مرة في العالم وفاة طفلة أوكرانية “آنا ساكيدون” بمرض الشيخوخة المبكرة النادر وأصيب به 160 شخص في جميع أنحاء العالم فقط ولكن هذه الطفلة كانت تبلغ من العمر ثماني سنوات فقط لتكون أول طفلة بعمر الثماني سنوات تموت بهذا المرض.

ويعرف مرض الشيخوخة المبكرة الذي ادى الى وفاة الطفلة “آنا” أنه مرض وراثس و يعرف علمياً باسم “بروغيريا” لتبدو الصغيرة آنا بعمر الثمانون عاماً وماهي إلا طفلة تبلغ ثمانية اعوام.

وذكرت مصادر أنه بلغ وزن آنا سبعة كيلوغرامات فقط والسبب الرئيسي للوفاة تلف أصاب أعضائها الداخلية لأنها تقدمت بالسن أو لأنها أصيب بالشيخوخة المبكرة.

وتمر الأيام في الشيخوخة المبكرة بشكل سريع للغاية فإنّ عاماً واحداً يعتبر عشرة أعوام لمن يعانون من هذا المرض وتبدأ عظامهم بالنمو بشكل بطيئ للغاية وفي الوقت ذاته تتطور باقي أعضاء الجسم بشكل سريع.

وقال الأطباء أن المصابون بهذا المرض غالباً مايغادرون الحياة بسبب السكتات والجلطات الدماغية مع العلم بأنهم يعانون من الشلل في حياتهم .

ويصاب شخص من بين 20 مليون شخص بالشيخوخة المبكرة مما يجعله مرضاً نادراً للغاية وكل المصابين حول العالم هم 160 حالة لا غير.

وفاة أصغر مصابة في الشيخوخة المبكرة 1581840303
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