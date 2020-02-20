تعليم خان يونس يختتم دورة الإعلام الكشفي لمشرفي الكشافة

خان يونس- الرأي

اختتمت مديرية التربية والتعليم بخان يونس دورة الإعلام الكشفي لمشرفي الكشافة والتي عقدت في مركز التدريب التربوي، وضمت 30 متدرباً ومتدربة من مشرفي ومشرفات وقادة النشاط الكشفي في مديريات التربية والتعليم في المنطقة الجنوبية خان يونس وشرق خان يونس ورفح، وذلك بحضور: وفد رفيع المستوى من مديرية شرق خان يونس ترأسه: أ. سعيد قديح مدير الدائرة الفنية، وأ. محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة الطلابية، وأ. اسماعيل الفرا رئيس قسم الأنشطة الطلابية بتعليم خان يونس، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة بتعليم خان يونس، وأ. حمدي البيك مدير مركز التدريب التربوي، وأ. أحمد الفرا مشرف مبحث الحاسوب والتكنولوجيا، وأ. ياسر ضهير مشرف النشاط الكشفي بتعليم رفح، وأ. خديجة حرب مشرفة النشاط الإرشادي بتعليم رفح.

ورحب رئيس قسم الأنشطة الطلابية في خان يونس بالحضور، وشكر كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة وخص بالذكر الإدارة العامة للأنشطة الطلابية والإدارة العامة للعلاقات العامة والمعهد الوطني للتدريب، ولمديرية التربية والتعليم بخان يونس لإشرافها المباشر على الدورة، متمنياً أن تحقق الدورة أهدافها المنشودة، مثمناً جهود قسم العلاقات العامة المتميزة في إنجاح الدورة وإدارة مركز التدريب للاستضافة، وأشاد بالتزام المتدربين.

ومن ناحيته عبر أ. قديح عن سعادته لتنظيم هذه الدورة وأهميتها في تمكين المتدربين من مهارات الإعلام المختلفة لتوثيق إنجازاتهم وأنشطتهم في المدارس، وثمن أ. قديح جهود مديرية التربية والتعليم بخان يونس.

ومن ناحيته شكر أ. ضهير ممثل تعليم رفح، مديرية خان يونس لاستضافتها الدورة، وتقديم كل ما أمكن لإنجاح الدورة.

هذا واستغرقت الدورة 15 ساعة تدريبية ضمت عدداً من الموضوعات المتميزة منها: نظرة عامة على الفنون الصحفية وصياغة الخبر، وصياغة التقرير الصحفي والقصة الصحفية والتصوير السينمائي، ومواقع التواصل الاجتماعي وبرامج المونتاج على الجوال، وقام بالتدريب نخبة من المختصين هم: أ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة بتعليم خان يونس، وأ. أحمد الفرا مشرف مبحث الحاسوب والتكنولوجيا، والإعلامي هاني الشاعر، وأ. هاني البنا مصور إعلامي في قناة أمواج الرياضية.