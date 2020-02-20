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رئيس نيابة خانيونس ومدير شرطة المحافظة يؤكدان على ترسيخ العدالة

20 شباط / فبراير 2020 09:05

رئيس نيابة خانيونس ومدير شرطة المحافظة يؤكدان على ترسيخ العدالة
رئيس نيابة خانيونس ومدير شرطة المحافظة يؤكدان على ترسيخ العدالة

غزة- الرأي

أكد رئيس نيابة خانيونس المستشار كرم حسنين، ومدير شرطة محافظة خانيونس العميد سلامة بركة، العمل الدؤوب على ترسيخ العدالة، وتحقيق الأمن، وإرساء الاستقرار المجتمعي، ومكافحة الجريمة، وتعزيز السلم الأهلي في المحافظة.

وناقش المستشار حسنين مع العميد بركة، تعزيز التواصل على مدار الساعة لمكافحة الجريمة، والحرص على سلامة الإجراءات القانونية، والنتائج الإيجابية للجولات التفقدية للجنة الرقابة والتفتيش على الإدارات الشرطية، وتبنّي المبادرات الجادة؛ للحد من الجريمة، وتطوير أداء مكونات العدالة الجنائية، بما يخدم المواطن الفلسطيني، ويساهم في سرعة تنفيذ الأوامر القضائية؛ بما يحقق العدالة والقسط والشفافية والنزاهة.

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