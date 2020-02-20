ديمقراطيون يطالبون إدارة ترمب بفك حصار غزة وإعادة المساعدات

واشنطن - الرأي

دعا ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى إعادة المساعدات الأمريكية إلى قطاع غزة، بسبب الأزمة الإنسانية هناك.

وطلب 31 نائبًا ديمقراطيًا بقيادة النائب مارك بوكان والنائبة ديبي دينغل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة اتخاذ “إجراء فوري” لاستعادة التمويل.

وكتب المشرعون في رسالة الأربعاء: "نكتب إلى الإدارة أن تتخذ إجراءً فوريًا لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وأن تسعى إلى حل لسياسة الحصار، التي ساهمت في هذه الأزمة الإنسانية والأمنية.

وأشار الديمقراطيون في الرسالة، إلى التدهور المستمر للبنية التحتية للمياه والكهرباء، مع دخول العام الجديد، والتدهور في الأنظمة الطبية وغيرها من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، محذرين من أن ذلك سيؤدي إلى انهيار تام في غزة.

بدوره، قال مسؤول أمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، إن الإدارة الأمريكية أوقفت المساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وانتقد الديمقراطيون تخفيضات التمويل، وقالوا إنها ستؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة التي تتطلع إلى توفير الوصول إلى المياه والغذاء والعمالة والرعاية الصحية.

وأكدوا أنه يمكن تجنب الأزمة الفورية باستئناف المساعدات الأمريكية الثنائية لغزة، بالإضافة إلى تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.