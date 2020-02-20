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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2420) الخميس 20/2/2020

20 شباط / فبراير 2020 10:19

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2420)  الخميس 20/2/2020

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اسرائيل تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

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  • جيش الاحتلال يمنع جنوده من السفر للصين والدول المجاورة لها
  • الكشف عن تحقيق إسرائيلي بشأن إمكانية تورط غانتس بقضية فساد
  • غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمناطق الحدودية البرية

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20 شباط (فبراير)

  • 2002م مقتل 6 جنود إسرائيليين على حاجز عين عريك القريب من مدينة رام الله في عملية بطولية نفذتها المقاومة الفلسطينية.
  • 1978م انعقد المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرون في مدينة القدس المحتلة ، في الذكرى الثمانين للمؤتمر الصهيوني الأول في بال عام 1897 وفي الذكرى الثلاثين لإعلان دولة إسرائيل عام 1948، وبعد الانقلاب السياسي في إسرائيل في 7/5/1977، وتسلم تكتل الليكود السلطة، وانتقال المعراخ إلى صفوف المعارضة لأول مرة منذ إنشاء إسرائيل، ولكن الأخطر والأهم من كل ذلك أنه عقد بعد زيارة السادات التي ظهرت انعكاساتها على القرارات السياسية للمؤتمر.
  • 1948م وصول الباخرة أنديبندس إلى تل أبيب، وهي تقل مائتين وثمانين مهاجراً يهوديا غير شرعي، للانضمام إلى قوات عصابة الهاغاناة الصهيونية، وحكومة الانتداب لم تحرك ساكناً.
  • 1948م عصابات "الهاغاناه" اليهودية تقصف الأحياء العربية في مدينة حيفا في فلسطين بقذائف المورتر، تمهيداً لاحتلالها.
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