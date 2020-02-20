النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2420) الخميس 20/2/2020
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية: التوسع الاستيطاني دليل على فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلام
- السلطة الفلسطينية تندّد بقرار الاحتلال بناء حي يهودي ضخم بالقدس
- مجلس الوزراء الأردني يوافق على اتفاقيتي تعاون مع دولة فلسطين
- الصحة تنفي قرار نقل حالات مشتبهة بـ"فيروس كورنا" لمستشفى غزة الأوروبي
- وزارة الخارجية: وصول الوفد الإندونيسي عبر معبر رفح
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اسرائيل تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يرفض التخلي عن المثلث العربي ولا يستبعد إقامة دولة فلسطينية
- بدء الانتخابات الإسرائيلية في المقار الدبلوماسية في الخارج
- »"الأمن القومي الإسرائيلي" يستعد لاستقبال إسرائيليين مصابين بـ "كورونا"
الاخبار الدولية
اخبار عربية
- وزير الشؤون الخارجية المغربي يبدأ زيارة لتنشيط العلاقات مع موريتاني
- 3 دول تقرر حظر استيراد الدواجن والبيض من السعودية
- رسمياً وبالأسماء: تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة
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الصحف العربية
القدس العربي
- إسرائيل تتراجع عن قرار منع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية
- الاحتلال ينقل أسيرا مسنا مريضا بالسرطان لعيادة سجن الرملة ويمدد اعتقال مريض بفشل…
- في مقابلة مع قناة عربية محلية: نتنياهو: لا استطيع الإفصاح عن عدد المرات…
- مفاوضات فلسطينية إسرائيلية عبر وسيط دولي لإنهاء حظر التصدير
- نادي الأسير: قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم (4) في سجن “ريمون”
- عضوا كنيست: إطلاق النار العشوائي في العيسوية يهدف لتيئيس الفلسطينيين
- وزير الشؤون الخارجية المغربي يبدأ زيارة لتنشيط العلاقات مع موريتاني
- حالة غضب وحزن تعم جنين بعد مقتل فتى خلال اشتباك بين قوات الأمن…
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الشرق الأوسط
- السلطة تخشى على عباس من سيناريو عرفات
- نتنياهو يرفض التخلي عن المثلث العربي ولا يستبعد إقامة دولة فلسطينية
- إسرائيل تستهدف مجموعة لـ«الجهاد»... وتمنح تسهيلات
الخليج الإماراتية
- فلسطين تواجه حلف «واشنطن - تل أبيب» بمبادرة «فرنسية
الغد الأردنية
- السلطة الفلسطينية تندّد بقرار الاحتلال بناء حي يهودي ضخم بالقدس
الاهرام المصرية
- بدء الانتخابات الإسرائيلية في المقار الدبلوماسية في الخارج
الشروق المصرية
- رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بفلسطين وخلق آلية دولية من أجلها
- الخارجية الفلسطينية: التوسع الاستيطاني دليل على فشل المجتمع الدولي في حماية حل الدولتين
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية: التوسع الاستيطاني دليل على فشل المجتمع الدولي في تحقيق السلام
- حماس: مسيرات العودة في غزة ستستأنف الشهر المقبل
الاخبار اللبنانية
- «تسهيلات» إسرائيلية لغزّة تسبق انتخابات «الكنيست»
- بلطجة السلطة في قباطية: مقتل فتى برصاص الأمن
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يعتقل القيادي بحركة حماس رأفت ناصيف
- تنطلق قريبًا.. مبادرة "صلاة الضحى" في مواجهة اقتحامات المستوطنين
- أداء السلطة الأمني والسياسي.. تذمّر شعبي من الفلتان وانسداد الأفق!
- وزارة الخارجية: وصول الوفد الإندونيسي عبر معبر رفح
- فصائل وقوى تجدد رفضها لـ"صفقة القرن" وتدعو لاستعادة الوحدة الوطنية
- نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى في سجون الاحتلال
- بزعم تعرضه لنيران قناصة.. جيش الاحتلال يصيب مواطنًا شرق خانيونس
- دعوات لحصر نفقات مراسم العزاء في قطاع غزة
- الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من القدس
- تسعة قتلى في عمليتي إطلاق نار في ألمانيا
- "طب الإسلامية" تكرم (120) طالبا من حفظة القرآن الكريم
- رئيس "تسلا" ينتقد بيل غيتس لشرائه سيارة كهربائية
- 3 دول تقرر حظر استيراد الدواجن والبيض من السعودية
- بعد ساعات من إعلان الإصابة.. وفاة أول إيرانيين بفيروس كورونا
- بالأرقام.. مقارنة بين ميسي ورونالدو في تسع نقاط رئيسية.. فمن يتفوق؟
القدس المحلية
- إصابة إسرائيلي رابع بفيروس كورونا
- صحة غزة تنفي شائعات حول وجود إصابات بفيروس كورونا
- جيش الاحتلال يمنع جنوده من السفر للصين والدول المجاورة لها
- الكشف عن تحقيق إسرائيلي بشأن إمكانية تورط غانتس بقضية فساد
- غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمناطق الحدودية البرية
جريدة الأيام
- »غانتس: نتنياهو يرهِن دولة كاملة للتهرب من المحاكمة
- »نتنياهو: لا أستطيع الإفصاح عن عدد زياراتي للدول العربية
- »"الأمن القومي الإسرائيلي" يستعد لاستقبال إسرائيليين مصابين بـ "كورونا"
- »موقع عبري: نتنياهو يرفض بنداً في "صفقة القرن"
- »وحدات القمع تقتحم قسماً في سجن ريمون
- »قوات الاحتلال تستولي على غرفة صفية متنقلة في سوسيا
الحياة الجديدة
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- اسرائيل تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس
- مجلس الوزراء الأردني يوافق على اتفاقيتي تعاون مع دولة فلسطين
- المتطرف "غليك" يقود اقتحاما جديدا للأقصى
- القدس: الاحتلال يهدم بركسا للخيول في جبل المكبر
وكالة صفا
- الاحتلال يُطلق النار تجاه عمال شمال غزة
- ديمقراطيون يطالبون إدارة ترمب بفك حصار غزة وإعادة المساعدات
- نادي الأسير: مرحلة خطيرة يواجهها الأسرى جراء التضييق عليهم
- الحكم على أسير من عزون بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية
- قوات الاحتلال تطلق النار تجاه عمال شمال غزة
- ارتفاع عدد المصابين كورونا يقتل عجوزين باليابان ودول تجلي رعاياها من سفينة يوكوهاما
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت القيادي بحماس رأفت ناصيف
- احتجاجات أمام مستشفى أريحا و"الصحة" تنفي وجود إصابات بـ"كورونا"
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وكالة الراي الفلسطينية
- الصحة تنفي شائعات حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" بغزة
- الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة بينهم قيادي بحماس
- الاحتلال يفرج عن صياد من غزة بعد اعتقال لمدة عام
- الاحتلال يعتقل فتى من الخليل ويحتجز صحفيين في رام الله
- قوات الاحتلال تعتقل طفلين شقيقيين من بيت جالا
- تقرير مبادرة "عيلة واحدة" تتجاوز العقبات وتصل لـ5000 أسرة
- الاحتلال يصادر غرفة مدرسية ويعتقل فلسطينياً في الخليل
- حماس: كي نسقط "صفقة القرن" يجب مغادرة مربع الانقسام
- آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس
سما نيوز
- مصدر أمني فلسطيني: أمريكا وإسرائيل تجهزان "قيادة بديلة" لعباس
- بعد تراجع اسرائيل.. فلسطين تبدأ الاستيراد المباشر للمنتجات من الأسواق العالمية
- تقدير إسرائيلي : إسرائيل تريد الرئيس عباس "ضعيفا" لكن مسيطرا على الضفة
- ضابط سابق بالمخابرات المصرية يتحدث عن عملية الاختراق الأكبر لـ "الموساد"
- مجددا.. وزير الحرب الاسرائيلي يهدد حماس: سيكون بانتظارهم ربيع مؤلم جدًا والكرة في ملعبهم
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فلسطين اليوم
- لا مكان للمقايضة ولا وقت للمجاملة..خطاب القائد "النخالة".. رسائل سياسية وميدانية لأطراف داخلية وخارجية
- منتقداً سياسة التنسيق الأمني النخالة: المقاومة سترد على أية عملية اغتيال في وقتها وأي عدوان على شعبنا سيجد مقاومة لم يعهدها من قبل
- 31 ديمقراطياً يطالبون ترامب بفك حصار غزة وإعادة المساعدات للقطاع
- رسمياً وبالأسماء: تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة
- مداهمات واعتقالات في الضفة تطال 5 مواطنين
- الصحة تنفي قرار نقل حالات مشتبهة بـ"فيروس كورنا" لمستشفى غزة الأوروبي
عرب 48
- مناوشات أمام مستشفى أريحا بسبب كورونا والصحة الفلسطينية تُطمئِن
- مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بوساطة دولية لإنهاء حظر التصدير
- جيش الاحتلال يصادر صفًا مدرسيًا ويعتقل فلسطينيًا في الخليل
- تقرير شكاوى الجنود الإسرائيليين: عنف وعنصرية وإهمال طبي
- غانتس يرفض دعوة نتنياهو لمناظرة بينهما
- تقرير: توترات في قيادة الجيش الإسرائيلي إثر قرارات كوخافي
- وزراء بالليكود: نتنياهو سيفعل أي شيء للتهرب من المحكمة
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وكالة وفا
- الثانية خلال أسبوع: الاحتلال يضع علامات لشق طريق استيطانية جنوب نابلس
- الزراعة "والاقتصاد" تبدآن بمنح التراخيص اللازمة للاستيراد المباشر للمنتجات ..
- الصحة: فلسطين خالية من فيروس كوفيد 19- كورونا
حدث في مثل هذا اليوم
20 شباط (فبراير)
- 2002م مقتل 6 جنود إسرائيليين على حاجز عين عريك القريب من مدينة رام الله في عملية بطولية نفذتها المقاومة الفلسطينية.
- 1978م انعقد المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرون في مدينة القدس المحتلة ، في الذكرى الثمانين للمؤتمر الصهيوني الأول في بال عام 1897 وفي الذكرى الثلاثين لإعلان دولة إسرائيل عام 1948، وبعد الانقلاب السياسي في إسرائيل في 7/5/1977، وتسلم تكتل الليكود السلطة، وانتقال المعراخ إلى صفوف المعارضة لأول مرة منذ إنشاء إسرائيل، ولكن الأخطر والأهم من كل ذلك أنه عقد بعد زيارة السادات التي ظهرت انعكاساتها على القرارات السياسية للمؤتمر.
- 1948م وصول الباخرة أنديبندس إلى تل أبيب، وهي تقل مائتين وثمانين مهاجراً يهوديا غير شرعي، للانضمام إلى قوات عصابة الهاغاناة الصهيونية، وحكومة الانتداب لم تحرك ساكناً.
- 1948م عصابات "الهاغاناه" اليهودية تقصف الأحياء العربية في مدينة حيفا في فلسطين بقذائف المورتر، تمهيداً لاحتلالها.
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