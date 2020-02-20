النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2420) الخميس 20/2/ 2020

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اسرائيل تعتزم بناء 9 آلاف وحدة استيطانية شمال القدس

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السلطة الفلسطينية تندّد بقرار الاحتلال بناء حي يهودي ضخم بالقدس

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بدء الانتخابات الإسرائيلية في المقار الدبلوماسية في الخارج

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« تسهيلات» إسرائيلية لغزّة تسبق انتخابات «الكنيست »

بلطجة السلطة في قباطية: مقتل فتى برصاص الأمن

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إصابة إسرائيلي رابع بفيروس كورونا

صحة غزة تنفي شائعات حول وجود إصابات بفيروس كورونا

جيش الاحتلال يمنع جنوده من السفر للصين والدول المجاورة لها

الكشف عن تحقيق إسرائيلي بشأن إمكانية تورط غانتس بقضية فساد

غزة: الاحتلال يستهدف الصيادين والمناطق الحدودية البرية

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