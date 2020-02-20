وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" و"إعلام الأسرى" تصدران كتابًا يوثق سيرة الشهيد نصر جرار ونجله أحمد وكالة الرأي الفلسطينية رئيس نيابة خانيونس ومدير شرطة المحافظة يؤكدان على ترسيخ العدالة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يختتم دورة الإعلام الكشفي لمشرفي الكشافة وكالة الرأي الفلسطينية وفاة أصغر مصابة في الشيخوخة المبكرة وكالة الرأي الفلسطينية أفاعي في وسط أحد الشوارع البريطانية وكالة الرأي الفلسطينية ضفدع داخل ثمرة فلفل يثير فضول العالم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفي شائعات حول وجود إصابات بفيروس "كورونا" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية نيمار يعزز تفوقه على رونالدو ورونالدينيو وكالة الرأي الفلسطينية لوس أنجلوس جالاكسي يقطع الخطوة الأولى صوب ميسي وكالة الرأي الفلسطينية هلال القدس يفقد محاميد 4 أسابيع
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة تستقبل وفداً من مؤسسة ميرسي اندونيسيا

20 شباط / فبراير 2020 10:25

الصحة تستقبل وفداً من مؤسسة ميرسي اندونيسيا
الصحة تستقبل وفداً من مؤسسة ميرسي اندونيسيا

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الصحة مساء أمس، وفدا من مؤسسة ميرسي اندونيسيا والذي وصل عبر معبر رفح الى قطاع غزة، للوقوف على مستجدات المرحلة الثانية من مشروع اضافة طابقين للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع .
حيث كان في استقبال الوفد مدير دائرة العلاقات العربية بالتعاون الدولي ا. سامي ابو ناموس ، والذي رحب بقدوم الوفد الكريم وما يحمله من رسالة محبة يجسدها الدعم المقدر من اندونيسيا حكومة وشعبا ومؤسسات الى مختلف القطاعات في غزة وخاصة القطاع الصحي .
وعبر ابو ناموس عن شكر وتقدير وزارة الصحة ممثلة بالدكتور يوسف ابو الريش وكيل الوزارة الى مؤسسة مرسي اندونيسيا ممثلة بالدكتور فريد طالب والى كافة الطاقم الهندسي الاندونيسي على مثابرتهم في تتويج هذا المشروع الهام والذي يلبي احتياج فعلي لتعزيز الخدمة الصحية.

يشار الى أن العمل بالمرحلة الثانية من المشروع قد بدأ منتصف شهر فبراير من العام الماضي .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد وكلية فلسطين يبحثان استحداث تخصص تمريض التأهيل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟