الصحة تستقبل وفداً من مؤسسة ميرسي اندونيسيا

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الصحة مساء أمس، وفدا من مؤسسة ميرسي اندونيسيا والذي وصل عبر معبر رفح الى قطاع غزة، للوقوف على مستجدات المرحلة الثانية من مشروع اضافة طابقين للمستشفى الاندونيسي شمال القطاع .

حيث كان في استقبال الوفد مدير دائرة العلاقات العربية بالتعاون الدولي ا. سامي ابو ناموس ، والذي رحب بقدوم الوفد الكريم وما يحمله من رسالة محبة يجسدها الدعم المقدر من اندونيسيا حكومة وشعبا ومؤسسات الى مختلف القطاعات في غزة وخاصة القطاع الصحي .

وعبر ابو ناموس عن شكر وتقدير وزارة الصحة ممثلة بالدكتور يوسف ابو الريش وكيل الوزارة الى مؤسسة مرسي اندونيسيا ممثلة بالدكتور فريد طالب والى كافة الطاقم الهندسي الاندونيسي على مثابرتهم في تتويج هذا المشروع الهام والذي يلبي احتياج فعلي لتعزيز الخدمة الصحية.

يشار الى أن العمل بالمرحلة الثانية من المشروع قد بدأ منتصف شهر فبراير من العام الماضي .