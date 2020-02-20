"الشباب والرياضة" تمنح أندية جباليا قطعة أرض لإنشاء استاد رياضي

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن إبرام اتفاق مع أندية جباليا؛ لتخصيص قطعة أرض لإقامة استاد رياضي في محافظة شمال غزة.

ووقع أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة الاتفاق الذي يمنح حق الانتفاع للأندية صباح اليوم الخميس في مكتبه بمقر الوزارة.

وحضر التوقيع على الاتفاق وليد شاهين رئيس نادي شباب جباليا، وجميل سرحان رئيس نادي اتحاد جباليا، وباسل أبو القمصان نائب رئيس بلدية جباليا النزلة، ومحمد أبو عسكر ممثل اللجنة الشعبية لشئون اللاجئين بمخيم جباليا.

وأوضح أحمد محيسن وكيل الوزارة، أن الأندية الشريكة في الاتفاق هي (شباب وخدمات واتحاد جباليا) ستحصل بموجب التخصيص على قطعة أرض بمساحة (9) دونمات وفق قرار التخصيص (13/23) لعام 2017، وأضاف محيسن أن الاتفاق يتضمن منح حق الانتفاع للأندية الثلاثة شريطة أن تقوم هذه الأندية بإنشاء استاد رياضي يشمل ملعب كرة قدم وفق المواصفات الرياضية مع مدرجات حول الملعب، خلال عامين من تاريخ التوقيع على الاتفاق من خلال جهود الأندية ذاتها أو عبر توفير تمويل من جهة خارجية لإنشاء الاستاد.

بدورهم، عبر رؤساء الأندية التي وقعت الاتفاق عن شكرهم لوزارة الشباب والرياضة على جهدها في تخصيص قطعة الأرض، والعمل على مساندة مطالب أندية جباليا التي طالما طالبت بتوفير ملعب يخدم هذه الأندية.