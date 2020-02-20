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التعليم تنشر النتائج النهائية لوظيفة مشرف تربوي

20 شباط / فبراير 2020 10:36

غزة - الرأي

نشرت وزارة التربية والتعليم، الخميس، النتائج النهائية لوظيفة مشرف تربوي لعام 2020.

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