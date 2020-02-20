التنمية الاجتماعية تبحث تعاونها مع اللجنة البرلمبية لذوي الإعاقة

غزة- الرأي

استقبلت الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل وفد اللجنة البرلمبية لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة في قطاع غزة .

جاء ذلك، بحضور د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية والتأهيل، وأ. غسان فلفل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة ، وأ. عيد شقورة امين عام اللجنة البرلمبية لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة، وأ. فؤاد ابو غليون عضو اللجنة البرلمبية لرياضة الاشخاص ذوي الاعاقة، وأ. باسل عابد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الهدف للمكفوفين

وفي بداية اللقاء رحب د . محمد العرعير باللجنة مثمناً الدور الذي تقوم فيه اللجنة البرلمبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمامات الرياضة الخاصة بهم .

من جانب آخر، تحدث عن الدور الذي تقوم به الوزارة تجاه الاشخاص ذوي الاعاقة وعن اهم الخدمات التي تقدمها لهم الوزارة . وكما تناول العديد من القضايا من الجوانب الرياضية اهمها اعداد مقترح مشروع للأدوات المساعدة الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.

وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل تضم وزارات التنمية الاجتماعية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة البرلمبية والأندية الرياضية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة إقامة مقر دائم للجنة البرلمبية علي الارض التي تم تخصيصها سابقاً .

وفي نهاية اللقاء ثمن الوفد دور وزارة التنمية الاجتماعية لما تقدمة من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.