وزارة التعليم تبحث عدة قضايا تعليمية مع جامعة غزة

غزة- الرأي

بحثت وزارة التربية والتعليم العالي عدة قضايا تعليمية، وسبل التعاون المشترك مع جامعة غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء عقده الوكيل المساعد للتعليم العالي د. أيمن اليازوري مع رئيس الجامعة أ. د. فريد القيق.

وحضر اللقاء مدير عام التعليم الجامعي د. خليل حماد، ومدير عام هيئة الاعتماد والجودة د. أحمد زعرب، ومدير عام الكليات والتعليم التقني م. عبد الرحمن جبر،

وكان في الاستقبال رئيس مجلس الأمناء أ. د. رياض الخضري وعميد كلية التربية أ. د. سهيل دياب ورئيس مجلس الإدارة م. حسام العالول وعدد من الطاقم الأكاديمي بالجامعي.

وقدّم د. اليازوري التهنئة للأستاذ الدكتور القيق بمناسبة توليه منصب رئيس الجامعة، متمنيًا له التوفيق في مهامه، مشيدًا بدور جامعة غزة وجودة خدماتها التعليمية وهو أمر ينعكس بالإيجاب على جودة المخرجات والخريجين.

وتحدث اليازوري عن رؤية الوزارة في مجال تطوير التعليم والخطط الموضوعة على صعيد جودة التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة الطلبة، مؤكدًا على العديد من النقاط في إطار أفق التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة.

بدوره، ثمن أ.د القيق جهود الوزارة التعليمية، مشددًا على استمرارية التعاون المشترك بين الطرفين، داعيًا إلى فتح المزيد من التعاون بين الجامعة والوزارة فيما يحقق مصلحة الطلبة.

وفي نهاية اللقاء قدّم د. اليازوري درع وزارة التعليم التكريمي إلى رئيس الجامعة.