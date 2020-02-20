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الاحتلال والسلطة يتوصلان لاتفاق بشأن أزمة استيراد "العجول"

20 شباط / فبراير 2020 10:48

القدس المحتلة - الرأي

 أكد وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية بشأن قضية "العجول".

وقال بينيت في تغريدة له عبر حسابه في توتير: "تم رفع المقاطعة عن العجول، وستتم إعادة التجارة مع السلطة الفلسطينية".

وكانت وزارتا الزراعة والاقتصاد الوطني أعلنتا، مساء أمس، عن البدء الفوري بالاستيراد المباشر للثروة الحيوانية بما في ذلك العجول ولجميع المنتجات والسلع التجارية من جميع دول العالم دون معيقات، وذلك بمنح التراخيص اللازمة للمستوردين وفقا لاحتياجات السوق الفلسطينية، حيث تم استيراد أول شحنة من العجول من البرتغال بشكل مباشر.

جاء ذلك عقب سلسلة من المباحثات المباشرة وغير المباشرة عبر أطراف دولية، أسفرت عن تراجع "إسرائيل" عن إجراءاتها غير القانونية بمنع الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وحظر تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية، وبعد ستة أشهر من تمسك الحكومة الفلسطينية بحقها في الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية، وبعد نحو أسبوعين من قرارها بحظر دخول المنتجات الزراعية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية ردا على منع "إسرائيل" إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية في إطار سياسة المعاملة بالمثل.

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