تعليم خان يونس يناقش مع الأقسام تقرير الإدارة العامة للرقابة

غزة- الرأي

ناقش عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس امس الاربعاء، تقرير الإدارة العامة للرقابة الداخلية بالوزارة الخاص بأداء أقسام المديرية.

وحضر اللقاء: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية.

وافتتح اللقاء أ. الفرا بكلمة ثمن من خلالها جهود رؤساء الأقسام بالمديرية، وتحدث عن ضرورة المتابعة اليومية لكافة أركان العملية التعليمية في الميدان، ورفع التوصيات أولاً بأول وصولاً لتحسين البيئة التعليمية والجودة، وأكد على ضرورة متابعة انتظام العملية التعليمية وانضباط الطلبة في المدارس، ومتابعة ما تم إنجازه من الخطة الدراسية، ومن ثم ناقش أ. الفرا الأقسام بالتوصيات التي قدمها تقرير الرقابة، مشيراً إلى أن الأداء في هذا العام أفضل.

واستمع أ. الفرا إلى مداخلات رؤساء الأقسام.