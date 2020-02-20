مدير تعليم الوسطى يشيد بتميز طلبة السيدة خديجة الخيرية

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية و التعليم هشام الحاج بجهود مدرسة السيدة خديجة الخيرية الخاصة وطاقمها التدريسي في الارتقاء بمستوى طلبتها تربوياً و معرفياً.

جاء ذلك، خلال المهرجان التكريمي للطلبة المتفوقين في الفصل الدراسي الأول، بحضور وفداً من مديرية التربية و التعليم ضم رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول و رئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس و بمشاركة اللجنة التعليمية لمدارس الصلاح، و الأخوات في الحركة النسائية و أولياء الأمور وعدد من الشخصيات الاعتبارية و مديرة المدرسة فاطمة الجعيثني.

وأكد الحاج، خلال كلمته على أهمية التنافس الإيجابي في التعليم و الذي يبرز من خلاله المتفوقين المتميزين، معتبراً الحصول على التفوق و التميز ليس صعباً و لكن الصعب في المحافظة عليه.

و طالب مدير التعليم جميع الطلبة لزيادة الجد و الاجتهاد للوصول على أعلى المراكز في نهاية العام الدراسي، موضحاً اهتمام المديرية لمشاركة المدارس الخاصة كافة الأنشطة والفعاليات و المسابقات التي تعقدها المديرية ، بالإضافة إلى الإشراف من قبل مشرفي المباحث المختلفة.

وفي نهاية كلمته شكر الحاج مديرة المدرسة و الهيئة التدريسية و أولياء الأمور في اهتمامهم الواضح في تعزيز أبنائهم الطلاب و تشجيعهم على التميز و الإبداع.

من جانبه، قال أحمد سلمان ممثل جمعية الصلاح: أن من أهم الأهداف للجمعية تطوير مدارس بما يتناسب مع التطور التربوي، معتبراً أن مدارس الصلاح إضافة نوعية لمدارس قطاع غزة، مقدماً التهنئة للطلبة وذويهم، ومطالباً إياهم بالمثابرة والاجتهاد في دراستهم

الجامعية.

بدورها، بينَّت مديرة المدرسة فاطمة الجعيثني أن هذا اليوم من الأيام المتميزة في حياة المدرسة، معتبرةً هذا الحفل إحدى محطات التميز و إضافة جديدة في لوحة شرف المدرسة.

و أكَّدت الجعيثني أن هذا التكريم يعد مطلباً تربوياً و علمياً و نفسياً واجتماعياً لهؤلاء الطلاب الذين ضحوا من أوقاتهم فنالوا هذا التميز رغم الحصار و الألم و التضييق على قطاعنا الحبيب.

و أضافت مديرة المدرسة الجعيثني أن إدارة المدرسة كما اهتمت بالطلبة لم تغفل حجر الأساس، فساهمت في تطوير و النهوض بالكادر التعليمي من خلال ورشاد العمل و الأيام الدراسية و الدورات التدريبية التي تساعد في زيادة خبرات المعلمات.

و في ختام كلمتها شكرت الجعيثني القائمات على إعداد فقرات الاحتفال التكريمي المتميز، شاكرة أولياء الأمور على مساهمتهم في إنجاح فعاليات المدرسة و في حرصهم الكبير في تميز أبنائهم.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطلبة المتميزين.